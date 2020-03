La aclaración de Jorge Rial sobre la curiosa anécdota que contó Viviana Canosa sobre Silvia D'Auro

“Recuerdo que un día, creo que vos cumplías cuarenta años, te dije que tenías que tirar la casa por la ventana y que te iba a ayudar a armar la fiesta. Vos estabas muy contento por hacer la fiesta, hasta que en un momento me dijiste exactamente lo que te dijo (D'Auro)... 'Mirá vamos a hacer un viaje y no la fiesta’. A partir de ahí, creo que empezamos a conocer más la vida privada el uno del otro”, fue la curiosa anécdota que Viviana Canosa reveló la semana pasada en una charla con Jorge Rial.

Tras conocerse esta intimidad, mucho se dijo sobre la polémica relación entre el conductor de Intrusos y su expareja. En medio de esta repercusión, el periodista salió a decir lo suyo y aclarar algunos tantos.

“Che, quiero decir una cosa, porque yo siempre cuento mis cumpleaños tristes. Así que quiero contar algo porque lo vi al Tano y uno de mis mejores cumpleaños lo pasé una vez que estuve en mi vieja casa, con el Tano cocinando allá. Fue un cumpleaños bárbaro”, dijo en una nota con Donato De Santis.

“Lo cuento porque si no van a decir 'este pobre pibe' y parezco Bambi que lloro todo el tiempo. Tuve grandes cumpleaños también y quiero decirlo. He tenido momentos de alegría como también los tengo ahora. El Tano un día vino a cocinar a casa y estuvimos comiendo hasta las dos de la mañana. No parábamos”, cerró con humor.