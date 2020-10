COVID-19: José María Listorti fue internado en un sanatorio por una fuerte neumonía

Luego de ser hisopado y diagnosticado con COVID-19, José María Listorti se aisló en su casa, apartado de su familia: su esposa y sus hijos, e intentó transitar la enfermedad lo mejor posible, pero durante el fin de semana comenzó a sentirse mal y a sufrir un acenso de su temperatura corporal y luego de hablar con su médico decidió ir al Sanatorio de Los Arcos donde le practicaron estudios, determinaron que sufría una neumonía y decidieron dejarlo internado.

Hace unos minutos el conductor y actor compartió un video en su cuenta de Instagram en donde cuenta él, en primera persona, cómo está y qué le pasó: "Bueno acá estamos con el parte de Coronavirus, como se darán cuenta por el camisolin, estoy internado acá en el Sanatorio de los Arcos. El sábado a la noche tuve 38.4 de temperatura, el domingo a la mañana seguimos con fiebre entonces mi doctor me dijo 'acá algo pasa'", comenzó hablando con gesto de cansancio.

"Me trasladaron a Los Arcos, me hicieron una tomografía de tórax y análisis de sangre y tengo neumonía, provocada por el Coronavirus... Saturo bien en sangre, no estoy agitado, respiro bien, pero es mejor estar vigilado. Desde ya les digo, no subestimemos más la enfermedad, no piensen que no les va a tocar, cuídense", cerró.

