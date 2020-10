La preocupación de José María Listorti tras dar positivo de Coronavirus

José María Listorti dio positivo de Coronavirus y habló de su estado de salud en este duro momento. El comediante contó cómo esta llevando la enfermedad y confesó que lo que más le preocupa es su familia.

"Ayer domingo me desperté con un poquito de fiebre, no mucho 37.8, y dolor de garganta. Activé el protocolo, me hice el hisopado que me dio positivo. Soy Covid positivo. Afortunadamente me siento bien", expresó el conductor.

Luego, el humorista de 47 años agregó: "Hoy a la mañana ya no tuve fiebre, olfato tengo, gusto tengo, no me duele la garganta en este momento, sólo tengo dolor y cansancio corporal. Pero la verdad es que estoy bien".

"La preocupación más grande es mi familia. Mis hijos no presentan síntomas afortunadamente, Moni tampoco. Obviamente estoy aislado en mi habitación y bueno, esperemos que todo pase", finalizó Listorti en el comunicado.