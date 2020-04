La preocupación de Juana Viale por su hija: "Me cuesta verla tan dependiente del estudio"

“Las clases, como ibas a tener clases durante todo un año, eran aburridas y eternas. Ahora todo se comprime a un momento de concentración, un momento de dedicación, de sentarse y prender antenas. Por ahí eso hace que absorbamos un conocimiento real, no de memoria”, reflexionó Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand, programa que conduce en suplencia de su famosa abuela, y en donde habló de la preocupación que le genera ver a sus hijos tan pendientes del estudio en cuarentena, en particular a Ámbar de 18 años.

“A mi hija, que es una fanática del estudio, siento que le cuesta discernir cuánto está estudiando y cuánto no. Para mí son los siete días de la semana que no la veo y cuando le pregunto me dice que estaba estudiando discernimiento filosófico, ponele. Me cuesta verla tan dependiente de eso y no poder relajar”, reveló.

En ese momento, Juana confesó estar sorprendida con la forma en la que los docentes ensañan actualmente: “Me pasó con el tema de las tareas con Silvestre, que tiene 12 años y está leyendo un libro por capítulos que se llama Los hermanos corazón de león, y lo lindo es que tienen que leer, después responder ciertas preguntas sobre los personajes y siempre la tarea termina con dibujar una parte del capítulo que te haya gustado. Mi hijo dibujó una cueva y yo pensaba ‘guau’, yo hubiese hecho otra cosa, más allá de que no soy muy capa dibujando. Siempre están buscando conectarse con una creatividad”, contó.

La conductora habló de su propia experiencia con los estudios y lo difícil que fue para ella desarrollar ciertas actividades académicas. "A veces, y a mi pasó y es muy frustrante, cuando te ves falta de herramientas y descendés a un estadio de aburrimiento, de incapacidad. El muro es muy grande y empezás a buscar un recurso porque no te queda otra”.