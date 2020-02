Julieta Ortega habló de sus planes de maternidad con su novio, el ex de Florencia Kirchner

Julieta Ortega habló de su relación con el dirigente político Camilo Vaca Narvaja, con quien blanqueó su romance hace pocos meses. La actriz se mostró enamorada en redes sociales con el ex de Florencia Kirchner y hasta los momentos que compartió con su pequeña hija Helena.

Para la hija de Palito Ortega la relación es tan incipiente que aún no se habla de convivencia aunque sí dejaron en claro cuáles son los planes a futuro con respecto a la maternidad. "Ya no quiero ser madre. Me hubiese gustado darle un hermanito a mi hijo (Benito de 14 años) pero más adelante. Seguro que tendrá hermanos por parte de su padre porque tiene una novia joven", dijo en Cortá por Lozano. "Eso lo hablamos desde el inicio y yo le aclaré que no estaba preparada. Ya soy grande", disparó.

Luego, se refirió al vínculo con Iván Noble, su ex pareja y padre su hijo, con quien tiene una relación tan estrecha que hasta compartieron una cena junto a Vaca Narvaja y la novia del músico. "Me pasa con algunos ex que tengo buena onda. Esto se da porque fueron grandes personas. Puedo reconocerlos como personas divinas que eran", confesó.