A Julieta Poggio se le está complicando el último tramo de Gran Hermano. Sobre todo, desde que Romina Uhrig salió de la casa al perder ante Nacho. Sin su amiga, la joven anduvo en las primeras horas cabizbaja en la casa donde todo le recuerda a ella, a su comida y cuidados.

Juli y Romi en la casa.

Y antes de la entrada sorpresiva de Holder, Mora y Martina, la segunda eliminada del reality que anunció en redes que tenía un plan macabro para desestabilizar a Juli, la modelo y bailarina expresó su angustia a Marcos y Nacho, quienes intentaron levantarle el ánimo.

“No quiero entrenar, no tengo motivación… Romii…”, dijo ella, aduciendo dolor de ovarios y sensibilidad extrema tras la partida de la ex diputada, que el martes se sentó en el Debate y se enfrentó con varios de los ex hermanitos, que le pegaron con todo. “¡No llores! Dale, no seas exagerada. Ay, Dios mío. Yo no lo puedo creer, la verdad”, le dijo Nacho, entre risas, tentado por la carita llorosa de su compañera, conmovida porque Mora jugaba sola en el gym. Pero luego, todo remontó cuando llegó la hora de almorzar.

Después de mostrar su mala suerte con los huevos fritos y pedirle a cámara a Romi que vuelva, Julieta se puso la diez y encaró con los chicos la preparación de una carne al horno con puré de papas que les salió bastante bien, a pesar del exceso de condimento provenzal y sal.

Los finalistas cocinando.

"Hagamos carne con puré, ¿Qué le ponemos de condimento? ¡Romiiiiii!”, fueron las dudas iniciales de la joven, que explicó que pronto iba a procesar la partida. “Son todas las emociones juntas, estoy asimilando, la ausencia de Romi y de Caramelo. Ya mañana voy a estar mejor”, aseguró. Y cerró: “Ya sé hacer carne, la próxima, menos sal”.