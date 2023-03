Coti Romero enfrento a Romina Uhrig tras salir de Gran Hermano: "me dijiste mala leche y gorda"

Romina Uhrig protagonizó el Debate de Gran Hermano y fue, sin duda alguna, uno de los más esperados por los fanáticos del reality. Allí, Coti Romero sacó a relucir su lengua filosa y le apuntó sin filtro a la exdiputada.

Lo cierto es que la ex de Walter Festa fue la noticia del programa de este martes, donde el conductor Santiago Del Moro, su panel y todos los hermanitos que fueron dejando la casa hablaron con ella tras su salida.

Qué le dijo Coti Romero a Romina Uhrig en Gran Hermano

Las reacciones de algunas exjugadoras para con Romina, a quien criticaron fuertemente, fueron súper duras. En ese contexto, Coti Romero cargó fuertemente contra Romina Uhrig y le dijo de todo.

“Me dijiste mala leche, mala mina y mala persona. Te la pasaste criticando el cuerpo de las personas y me dijiste gorda. También hablaste de mi relación. No te hagas la desentendida, no sos Alfa”, arrancó, filosa, la correntina.

En esa misma línea, agregó: “Después hablabas de la sexualidad de Agustín. Todo el tiempo criticabas. Están los clips. También criticaste mi forma de hablar. Prefiero hablar así que decir vistes, encontrastes siendo diputada nacional. Entonces me parece que, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra”.

Romina Uhrig quedó atónita ante las acusaciones y no supo qué responderle a Coti Romero en pleno debate de Gran Hermano.

