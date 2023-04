Julieta Poggio vive un excelente momento laboral y, después de Gran Hermano, recibió diversas propuestas laborales.

Pero mientras su futuro artístico se abre camino y parece no tener horizonte, su situación sentimental parece generar dudas entre sus seguidores.

Julieta Poggio compartió un post que despertó dudas y que indicaría que no todo está bien con su pareja. "Estoy en un momento de mi vida donde solo quiero y necesito rodearme de cosas y personas que me hagan bien", es la placa que la joven subió en su cuenta de Instagram. Y agregó: "Fuera las malas vibras".

Julieta Poggio despertó nuevas versiones de crisis con Lucca

Días atrás, la ex Gran Hermano encendió la polémica cuando le dio like a un comentario de un seguidor que hablaba mal de Bardeli, su pareja. “Le quedaste grande a Lucca, date cuenta”, fue la frase que expresó la fanática de la bailarina y que ella avaló.

El like de Julieta Poggio que encendió rumores de crisis.

Las versiones de crisis entre Julieta Poggio y su pareja

Los rumores de crisis entre Julieta Poggio y Lucca circulan hace rato y fue Estefi Berardi quien aseguró que la pareja atraviesa un impasse.

"Yo puedo confirmar que hay una crisis de pareja. No sé si me atrevo a decir que están separados porque ayer Lucca subió una historia y era la casa de Juli. Pero no se están viendo mucho", comenzó Berardi.

Julieta Poggio y Lucca.

Luego, la periodista agregó un particular dato sobre esta supuesta distancia de Julieta Poggio y su pareja. “Yo me doy cuenta de que están complicados porque a mí Juli me contesta todos los mensajes. Y la pregunta que más me hacía la gente era si seguía con Lucca. Yo se lo pregunté varias veces, y ella me decía 'sí, sigo'. La última vez que se lo pregunté, ella me leyó y no me contestó nada", dijo.