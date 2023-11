En una nueva entrega de la saga de escándalos que envuelve a los participantes de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio volvió a referirse al supuesto beso entre Marcos Ginocchio y Coti Romero.

La protagonista de "Coqueluche" marcó un fuerte contraste entre su carrera y la de la correntina, dejando al descubierto su opinión sobre el controversial incidente.

La situación se desató cuando Romero aseguró haber compartido un beso con Marcos Ginocchio, desatando la furia de Julieta Poggio, quien no tardó en tomar cartas en el asunto. "Con Marcos hablamos y me dio su versión. Obvio", reveló con una sonrisa pícara, dejando entrever que el encuentro no fue tal como lo describe Coti."Ya salió a desmentirlo", agregó la actriz.

Julieta Poggio no le cree a Coti Romero

La joven no escatimó en elogios para Ginocchio, asegurando que es una persona "súper ubicada" y descartando la posibilidad de que haya tenido un comportamiento inapropiado en un evento social.

"Es súper ubicado él. No hace esas cosas enfrente de alguien", afirmó Julieta, marcando un fuerte contraste con la versión de Coti Romero sobre el supuesto beso.

La polémica no quedó ahí, ya que Poggio no perdió la oportunidad de lanzar algunos dardos contra Coti Romero y su exnovio, el Conejo Alexis Quiroga. "No me puse de ningún lado. La verdad es que no me interesa. Tampoco tengo relación con el Cone", dijo Poggio filosa.

Analizando las motivaciones de Coti para inventar el presunto affaire, Julieta expresó su escepticismo: "No sé por qué hace eso. Tampoco voy a decir que es ciento por ciento mentira".

"Cada uno tendrá su versión, pero creo que ella siempre buscó que se hable de ella, hizo un camino distinto al mío", concluyó.