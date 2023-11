Coti Romero viene siendo tendencia hace algunos días porque está inmersa en algunas polémicas. Desde que se reveló que se besó con Marcos Ginocchio que empezaron a salir a la luz detalles sobre el encuentro de los ex Gran Hermano. La correntina confirmó que esto sucedió, pero también delató a Julieta Poggio sobre la inesperada actitud que tuvo cuando se enteró.

Coti Romero reveló la inesperada reacción de Julieta Poggio al enterarse de que se besó con Marcos Ginocchio

Coti Romero reveló la inesperada reacción de Julieta Poggio al enterarse de que se besó con Marcos Ginocchio

Ángel De Brito reveló en Twitter que la correntina y el salteño estuvieron a los besos en un after y esto incendió las redes sociales. Coti fiel a su estilo no negó nada, de hecho, lo confirmó y contó detalles sobre el encuentro. "Fue entre nosotros dos en un after y su amigo, Marcos Pérez, nos separó, pero había mucha gente", explicó la participante del Bailando 2023 en LAM.

Coti Romero reveló la inesperada reacción de Julieta Poggio al enterarse de que se besó con Marcos Ginocchio

La ex Gran Hermano dijo que posee las pruebas y los mensajes de esa noche, pero no tiene la intención de mostrar porque no tiene que aclarar nada. Igualmente, Coti Romero reconoció que le pidió disculpa al salteño porque no sabía que podía causarle conflictos. "El beso fue real y él lo sabe", exclamó la correntina.

Coti Romero reveló la inesperada reacción de Julieta Poggio al enterarse de que se besó con Marcos Ginocchio

Lo que sorprendió no fueron los detalles sino que Coti Romero reveló la inesperada reacción que tuvo Julieta Poggio. La actriz fue vinculada a Marcos Ginocchio en innumerables ocasiones y muchos aseguraban que faltaba poco para qué confirmarán un supuesto romance entre ellos.

El notero de LAM hizo mención a la modelo y la correntina dijo: "A mí me mando un mensaje ese día y me preguntó si era cierto. Yo le conté cómo fue y me contestó 'Gracias Co'. O sea me dijo te pregunto de mujer a mujer"

Coti Romero explicó cómo fue su conversación con Julieta Poggio después de que se enteró del beso con Marcos Ginocchio: "Yo le dije la verdad, para qué le voy a mentir. Me escribió por WhatsApp, borró los mensajes y después me escribió por Instagram". La revelación de la correntina sobre la reacción de la modelo sorprendió a todas las angelitas y también a Ángel De Brito.

AF.