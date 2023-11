Alexis "El Cone" Quiroga habló con Marcos Ginocchio tras el beso con Coti Romero: "Él me mandó un mensaje"

Coti Romero y Marcos Ginocchio recientemente enfrentaron rumores de un posible romance. Inmediatamente las redes explotaron por la posibilidad de que exista algo entre ellos, ya que cabe recordar que, el principal shippeo del salteño es con Julieta Poggio y muchos no estuvieron de acuerdo que con la correntina existiera algo más.

Hace poco, Ángel de Brito reveló más detalles acerca del encuentro de los exparticipantes: “Fue en agosto. Hubo un after en una casa después de la fiesta Bresh y Coti estaba medio bajón. Vino Marcos y empezaron a chapar, después cortaron porque ambos pensaron ‘la estamos flasheando, esto no está muy bien’, comentó el conductor, puesto que, Alexis es gran amigo del ganador de GH.

Qué dijo El Cone Quiroga sobre los rumores de romance de Coti Romero y Marcos Ginocchio

Por el momento ambos negaron las versiones y quien salió a romper el silencio fue El Cone Quiroga que, se mostró harto sobre las constantes consultas que le llegan sobre su ex: “Voy a decir una sola cosita, breve y rápida, yo hablé con Marcos. Él me mandó un mensaje desmintiéndome todo. Yo sigo siendo amigo de Marcos”, empezó explicando en su streaming.

“No me voy a prender a la gilada. Marcos me mandó un mensaje desmintiéndome todo. Es más, el Primo me dio que cuando venga nos íbamos a juntar a comer”, reveló sobre las intenciones del Primo para dejar en claro que no sucedió nada con Coti.

Finalmente, El Cone Quiroga destacó encarecidamente que no volverá a hablar sobre Coti Romero y mucho menos de las especulaciones de romance con Marcos Ginocchio: “No voy a atacar a nadie. No es tema mío... Y otra cosa que les vuelvo a repetir, acá no se habla más de Coti”, concluyó contundente.

