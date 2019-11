Karin Cohen, ex de Andino, reveló cómo fue la abrupta ruptura con el periodista

Aunque pasaron más de 20 años del romance entre Guillermo Andino y Karin Cohen, la conductora revivió cómo fue la ruptura con el periodista y el sufrimiento que le causó esta separación.

"Cuando fui novia de Guillermo fue difícil, sobre todo cuando cortamos. Yo estaba viviendo una cosa fea y dolorosa y los medios venían y preguntaban. Chiche Gelblung hizo un programa sobre mí", contó la rubia en diálogo con La Nación.

"Me molestó que en unas vacaciones nos sacaron unas fotos y yo no había arreglado nada. No sé si lo arregló él. Me lo negó siempre. Entiendo que éramos la parejita que se buscaba en ese momento y sí, teníamos 28 años, nos veía la gente", dijo.

Luego, sobre cómo vivió ese intenso romance Karin aseguró que Andino fue un gran compañero. "Fue genial, fue divertido, alucinante... Guillermo era mi compañero, mi amigo... Pero terminamos y nunca más en la vida lo volví a ver", dijo y agregó sobre la ruptura. "A los seis meses se casó, mi Dios, eso fue duro, muy duro. Pero vos me preguntaste cómo fue el noviazgo. Fue divino. Fue un garronazo la separación", reveló.