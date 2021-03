La broma de Maxi López a su novia que generó repudio en las redes sociales

Maxi López publicó un video en las redes sociales y se volvió tendencia en pocas horas. ¿Por qué? Por el repudio que la gente sintió al verlo hacer una broma a su novia Daniela Christiansson que algunos catalogaron de "mal gusto".

En el clip, el deportista finge hacer un truco de magia con una botella de agua y un huevo y le pide a la modelo sueca que mire para ver qué había sucedido. Inmediatamente apreta el envase y salpica a su pareja con un chorro de agua. Luego, toma el huevo y se lo parte en la cabeza dejando en escena a la joven.



"Con el paso del tiempo uno llega a entender a Wanda”, “Wanda hiciste todo bien”, “Con razón Wanda se iba a tomar mate con Icardi”, “Se engrandece la figura de Wanda por el cambiazo que metió”, “Más conozco a Maxi, más la banco a Wanda”, fueron algunos de los tantos comentarios en contra de López, haciendo referencia a su previa relación con Wanda Nara, y recordando el final de su relación.



Más conozco a Maxi López y más la banco a Wanda Nara. — Aye (@_venusandmars) March 29, 2021

Maxi López dedicó un mensaje a su hijo y tuvo un llamativo gesto con Wanda Nara

Maxi López compartió un emotivo mensaje para Valentino, su hijo mayor. En medio de la polémica con Wanda Nara, el deportista revivió una emotiva anécdota que incluye a su ex.

El deportista relató con detalles el día en que nació el pequeño que hoy cumple 12 años y la travesía que tuvo que vivir para poder llegar a conocerlo. “Era una tarde de enero en la congelada Moscú a -35 grados cuando recibí el llamado de tu mamá que estaba en Argentina. En aquel momento, algo dentro mío me dijo 'es el momento'. Compré el pasaje 5 minutos después y a causa de los nervios me di cuenta de que el primer paso era pedir permiso a mi club para dejar Rusia e ir al encuentro para verte por primera vez. Así que agarré el teléfono y llamé al Presidente. Recibí un rotundo 'NO ESTÁS AUTORIZADO A VIAJAR’”, arrancó Maxi López.