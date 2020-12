Ángel de Brito, ¿confirmó el embarazo de Pampita?

Ángel de Brito sorprendió esta mañana al hablar de Pampita. En su famosa sección "Angel responde", en su cuenta de Instagram, el periodista dejó abierta la posibilidad de que la top está esperando su primer hijo con Roberto García Moritan.

Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó al periodista: ¿Pampita está embarazada?, y él sin rodeos respondió: "Prefiero que lo diga ella".

Este rumor viene circulando hace un par de semanas, es más, la modelo habló en su programa y negó la posibilidad de estar en la dulce espera. “No hay rumores, fue algo que puso Ángel de Brito, nada más. No estoy embarazada, la verdad es que me encantaría poder decirles eso, pero este año no creo, el año que viene, veremos. Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que, nunca se sabe”, pero una vez más el periodista vuelve a instalar la noticia.

Además le consultaron sobre sus ganas de ser madre una vez más : “El año que viene. Pero tampoco va a depender de nosotros, estas cosas dependen del destino, yo creo mucho en Dios así que cuando tenga que ser, será”, aseguró Caro para la revista Paparazzi.

Pampita se refirió a las versiones de embarazo: "Me dicen que tengo panza..."

“Ayer en las redes me decían que tenía panza”, dijo Pampita en su programa televisivo y con eso comenzó a hablar de las versiones que indican que está en la dulce espera con su esposo, Roberto García Moritán.

“No tengo panza, ¿qué les pasa? ¡No tengo nada de panza, no estoy embarazada! Porque empiezan de vuelta, tendría el vestidito muy ajustado, no tengo idea. Pero no hay nada, miren tengo la cinturita de siempre”, dijo mientras mostraba su silueta en Pampita Online.

Vale destacar que los rumores comenzaron a circular luego de que la top comentara sus ganas de dar ese paso con Roberto y tener un hijo juntos además de los propios -ella tiene a Bautista, Beltrán y Benicio, sus hijos con Benjamín Vicuña, mientras que él es papá de Delfina y Santino, los hijos que tuvo con Milagros Brito-.

“Sí. Yo creo que en algún momento nos vamos a animar a dar ese paso porque es obvio que esta es una historia de amor hermosa”, había dicho la top.