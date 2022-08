La contundente frase de Ivana Icardi en medio del escándalo por el divorcio de Wanda Nara

En medio de los rumores de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, Ivana Icardi compartió una contundente frase.

La joven es hermana del deportista con el que mantiene una tirante relación desde que comenzó su matrimonio con la empresaria.

Sin embargo, los seguidores de la morocha dieron por hecho que esta declaración estaba dedicada a su cuñada y generó repercusión.

“Mis respetos y me quito el sombrero por las madres y padres que tienen más de dos hijos o más de uno porque ¡madre del amor hermoso que hay que tener! ¡Ay, Dios Santo!”, dijo la mediática quien es mamá de Giorgia.

Ivana Icardi se instaló en Europa hace ya mucho tiempo donde participó de diversos realities. Uno de los últimos fue el famoso "Supervivientes" donde conoció a su ex novio y papá de su niña, Hugo Sierra, de quien se separó hace pocas semanas.

Qué pasó entre Wanda Nara e Ivana Icardi

La mala relación entre Wanda Nara e Ivana Icardi se hizo pública por las declaraciones de la joven a la prensa italiana en la que desenmascaró la distancia de Mauro Icardi con su familia.

"No hablamos, de que no me llevo bien con mi cuñada, de que hablar de ellos en televisión no fue por maldad sino por tener que aguantar una situación...", dijo Ivana en su paso por Supervivientes.

"Llegó un momento en el que dije: 'Es que yo no tengo relación con mi hermano'. No tenemos relación, y es incómodo para mí. La gente me preguntaba en Italia que por qué iba en autobús si mi hermano tenía un Lamborghini.

"Si mi hermano, por estar bien con su mujer, prefiere no hablarme a mí, pues está en todo su derecho. Es su vida, con ella duerme y con ella vive, yo no le voy a hacer elegir", disparó.