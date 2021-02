La dura confesión de Diego Poggi: "Mi papá siente vergüenza"

Diego Poggi provocó una gran repercusión después de exponer la conversación que mantuvo con su padre cuando le confesó que estaba en pareja con un chico.

El periodista de TN hizo pública esta reacción y el diálogo que generó una revolución en redes sociales. “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”, fue la dura frase que el hombre le dijo al presentador.

Luego, tras calificar ese post como un impulso, Poggi dio más detalles de su reacción. “Mi papá ya sabía que me gustaban los chicos pero no lo quería ver, por vergüenza o egoísmo”, dijo en el programa No se puede vivir del amor (AM 1110).

“Sentí la presión de definirme, exploté, y la verdad es que hoy estoy con un chico pero mañana no sé. Lo que para mí fue un desborde para muchos fue un impulso. Si hay algo que rescato de todo lo que me sucedió después, fue eso", aclaró.

Diego Poggi reveló cómo quedó la relación con su familia

Diego Poggi también trató de entender por qué su padre no aprueba esta relación. “Mis viejos no conocen a mi novio. Eso va a ser un proceso largo. El primer lugar donde se discrimina es en la familia. Hoy no estoy hablando con mi papá. Es mecánico y yo creo que siente vergüenza de decir que su hijo es gay en un ambiente de trabajo tan machista”, disparó.