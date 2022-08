La exempleada de Wanda Nara quebró en llanto y habló de cómo está su conflicto la mediática

La polémica entre Wanda Nara y Carmen, su exempleada, sigue latente. Luego de llegar a la Argentina, la mujer se presentó en "Mañanísima" y habló de cómo esta viviendo el conflicto con la mediática.

"Estoy nerviosa", le dijo la señora a Carmen Barbieri y se quebró en llanto muy angustiada por la situación. "No, mi amor. De entrada, no, me hacés llorar a mí. Has pasado muchas cosas. La vida no es color de rosas. Sos linda mujer", le dijo la conductora.

"Estos últimos días fueron muy bravos. Después de que salió todo en la tele, fue todo muy bravo hasta que llegué al aeropuerto. El tiempo no pasaba más", reflexionó Carmen por la situación que está atravesando luego de que salieran a la luz los audios que se envió con Wanda Nara en donde le realizaba un desesperado pedido.



"Yo comencé a trabajar con Wanda en 2014. Después me fui y volví en 2019… No me pagaron por dos años y medio", dijo la señora, con congoja.

Wanda Nara manifestó la decepción que le causó su exempleada: "Es muy triste"

En este contexto, Wanda Nara twitteó: "Es muy triste cuando a alguien que le diste tanto te traiciona. Por suerte todo ya está depositado donde tiene que estar, en la justicia (hasta el último pago)". De esa forma, la esposa de Mauro Icardi evidenció su tristeza y aseguró que la Justicia se ocupará del tema.

Como si eso fuera poco, la empresaria agregó: "Lamento mucho las personas que hoy rodean a esta mujer con ideas y propuestas que no le van a dar nada bueno". Así hizo referencia a quienes expusieron todo en los medios cuando se podría haber resuelto puertas para adentro, ya que según la modelo, Carmen era como parte de la familia.