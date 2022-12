La furia de Mauro Icardi por el acercamiento de Wanda Nara a Maxi López: "Totalmente sacado"

Mientras Wanda Nara se encuentra en la Argentina con sus cinco hijo y separada definitivamente, Mauro Icardi tomó la elección de regresar a Turquía. Mientras ella pasó las fiestas acompañada por su familia, él vivió los festejos solo.

Wanda no sólo estuvo rodeada de sus personas favoritas, sino que además mostró que reconcilió su pasado con su padre, Andrés Nara, y también con su ex, Maxi López, con quien demostró que mantiene un buen vínculo compartiendo una foto en donde lo invitó a ser parte de los festejos el próximo año.

En medio de esta situación se conoció que Icardi tuvo un ataque de ira al ver que la mediática se acercó a su expareja. Fue el periodista Juan Echegoyen quien dio detalles de la bronca del deportista.

“Este fin de semana fue Navidad y cómo te adelanté en estos días Wanda no la pasó con Icardi, está todo peor que nunca entre ellos y encima hubo videollamada de Wanda con Maxi López”, comenzó.

El ataque de furia de Mauro Icardi

"Lo que me contaron es que obviamente a Mauro no le gustó nada esto y reaccionó puertas para adentro cómo se esperaba, totalmente sacado", agregó el conductor de Mitre Live.

Luego, Echegoyen profundizó: “Además, su enojo no fue sólo por eso sino que Wanda le abrió las puertas de su vida nuevamente a su papá y estuvo L-Gante en la celebración, está muy dolido con la situación”.

“Lo increíble es que él piensa que puede reconquistar a su ex pero Wanda ya no quiere saber nada. No de ahora sino desde que pasó lo de la China Suarez. Es clave entender que lo de Wanda e Icardi no fue de un día para el otro: ellos se empezaron a separar con el Wandagate, allí se quebró todo, como te fui contando estos meses”.