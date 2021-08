La furiosa crítica de Jorge Rial a Juana Viale: "Opina desde la comodidad"

Jorge Rial está en el ojo de la tormenta. Tras terminar con sus compromisos en América TV en medio de de la polémica por TV Nostra, el periodista estuvo invitado a La cocina del Gato, el ciclo periodístico de Gustavo Sylvestre en C5N, y ahí tuvo escandalosas declaraciones.

Luego de atender a Susana Giménez y Mirtha Legrand, Rial fue detrás de Juana Viale, de quien dijo que “le asusta” como conduce la nieta de la diva.

"La sucesión de Mirtha ya está hecha. La heredera es Juanita Viale. Pero Mirtha va a tratar de volver. A mí me gustaría verla", comenzó Rial hablando sobre la diva de los almuerzos. "El de Juanita es otro programa. Mirtha va a tardar en entregarlo, va a tratar de volver”, agregó el periodista.



Luego, analizó: "Mirtha estuvo siempre en el mismo lugar, lo que fue cambiando fue la política, pero ella siempre pensó igual. A mí ella no me asusta, me asusta más Juanita Viale”, lanzó polémico.

En ese momento, Rial elaboró: “Mirtha opina desde el laburo, desde la carrera. Juana opina desde la comodidad. Nunca entregó un currículum, su ideología es la comodidad, que es la peor ideología. Son pibes que se criaron en un balcón, no tienen calle", concluyó.



Jorge Rial habló de sus compañeros de TV Nostra

Jorge Rial se refirió a la decisión de finalizar de TV Nostra, el programa que él mismo vendió con bombos y platillos y que estuvo al aire menos de dos meses en la pantalla de América.



Sin dudarlo acusó sin dar nombres a una integrante del equipo "Me traicionaron los que me tenían que traicionar" y en ese mismo relato agregó: "Hay gente alrededor que vende la información a otros para quedar bien". El papá de More Rial, habló de cómo fue gestando el final del ciclo: "Me costó nada. Tomé la decisión cuando me fui a vacunar a Miami. Me agarró miedo, estaba angustiado y mi mujer (Romina Pereiro) me decía andate´´.

Compenetrado en su relato y respondiendo a las preguntas de Silvestre, agregó: "No estaba cómodo, el programa que había soñado no lo podía poner al aire".

"Yo quería tocar la vida política y el espectáculo desde un punto de vista más irónico, pero la gente me quiere ver en un lugar. No fue un problema de números sino de decisión personal que tomé en 48 horas, solo", aseguró. Rial recordó aquellos momentos que fueron muy difíciles: "Me tocó la segunda ola. Al tercer día la mitad de mi equipo se enfermó con COVID. No tenía la gente. Tinelli a las 9, River y Boca....podría haber puesto todas esas excusas pero la verdad que no. El programa fue mío".