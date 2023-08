La Joaqui rompió el silencio sobre la supuesta estafa de la que fue víctima: "Me dolió"

La Joaqui decidió hablar por primera vez en público acerca de la turbulenta situación que enfrentó en relación a sus exrepresentantes, Delfina y Majo. Durante una entrevista en el programa "Cortá por Lozano", la cantante de RKT abordó con sinceridad los desafíos y contratiempos que ha enfrentado este 2023.

"Este último año fue una locura para mí, me pasaron cosas muy malas sobre todo en mi círculo, fue fuerte y a su vez me llegaron las mejores propuestas", compartió la cantante.

Reconociendo la complejidad de su situación, La Joaqui admitió que este periodo fue una mezcla de desafíos y oportunidades. "Fue el peor y el mejor año de mi vida, siento que terminé de crecer. No sabía qué iba a pasar con mi carrera, estaba volviendo a empezar", expresó con franqueza la actual jurado de “Got Talent”.

La supuesta estaba a La Joaqui

El tema de la supuesta estafa fue abordado por Verónica Lozano, quien consultó directamente si La Joaqui había sido víctima de una estafa por parte de sus exrepresentantes. La respuesta de la artista dejó entrever la confusión que rodea a la situación: "No sé si me estafaron, pero sí hay conflictos legales. No entiendo muy bien qué pasó".

Pese a la confusión, la artista reconoció haber sido inexperta en el tema: "También era mi responsabilidad instruirme mejor", se cuestionó y cerró: "Yo solo sé que no me sentía bien donde estaba, elijo creer que no todos pensamos igual. Igual me dolió".

