La Joaqui debuta en Got Talent Argentina: "Este programa cayó en un momento bastante bisagra de mi vida"

La Joaqui lleva meses alejada de los escenarios luego de anunciar que iba a tomarse un descanso alegando motivos de estrés traumático, que más tarde fueron vinculados a problemas contractuales.

Sin embargo, el gran momento profesional que atraviesa la referente del RKT le sigue sumando alegrías y ahora fue convocada por Telefe para ser parte del jurado de Got Talent Argentina, el conocido concurso de talentos que será conducido por Lizy Tagliani y que estrena este lunes 21 de agosto a las 21.45.

La Joaqui en exclusiva con CARAS

“Este programa cayó en un momento bastante bisagra de mi vida y fue un lindo lugar para venir a relamerse las heridas y volver más contenta”, expresó la artista en diálogo con CARAS durante el evento lanzamiento que se llevó a cabo en las instalaciones de Telefe.

La Joaqui forma parte del jurado que evaluará los talentos de más de 450 participantes que pasarán por el escenario de Got Talent Argentina, y estará acompañada del cantante Abel Pintos, el bailarín y coreógrafo Emir Abdul y la actriz Flor Peña.

“Estamos construyendo esto hermoso, a lo que le hemos puesto tanto tiempo y dedicación. Estoy contenta de poder mostrar todos los talentos increíbles que hemos visto. Se le han dado oportunidades a personas que la tienen un poco más difícil y me genera mucha ilusión”, expresó Joaquinha Lerena De La Riva, nombre completo de la artista.

Formar parte de Got Talent Argentina significa un desafío completamente nuevo para la intérprete de “Butakera”, donde el público tendrá la oportunidad de descubrirla y conocerla de una forma completamente diferente.

Got Talent Argentina estrena el lunes 21 de agosto con la conducción de Lizy Tagliani | Telefe

- ¿Cómo te sentís frente a este nuevo rol?

- Estoy muy contenta de poder exteriorizar un poco más cómo Joaquinha y menos La Joaqui. Me siento realizada como artista. Me siento por primera vez merecedora de muchas cosas y eso hace que pueda llevar el proceso de una manera mucho más sana y adulta de todo lo que lo pude hacer antes.

- ¿Te llevas bien con esta nueva faceta?

Yo empecé de muy chica, entonces crecí junto a la gente que me vio crecer y para mí es muy especial poder brindarles algo así de profesional, así de mágico, con gente tan especial. Es hermoso la verdad. Me siento una privilegiada, a pesar de todas las veces que la vida me dijo que no, de poder vivir de lo que me gusta.

El jurado deberá evaluar las presentaciones de distintos artistas abarcando todo tipo de disciplinas, lo que conlleva una responsabilidad muy grande, algo que la artista urbana de Mar Del Plata reconoce.

“Yo creo que no sería justo que nadie diga cuánto vale el talento de otro, porque solo uno sabe cuánto transitó para llegar a esa creación divina. Porque el arte es eso, el arte mayormente es de las personas que no han sabido exteriorizar sus emociones en otro lugar y exteriorizan acá, que es su tesoro más grande”, reflexionó la referente del RKT.

La Joaqui comparte jurado con Abél Pintos, Emir Abdul y Florencia Peña | Telefe

- ¿Cómo fue tu proceso de jurado entonces?

Lo que hice todo el programa y traté de mantenerlo genuino, fue dar una devolución con respecto a como yo me sentí con su arte. Lo que a mí me generó. Ser sincera, ser honesta, decir cuándo me emociono, cuándo me aburro, cuando yo hubiera ido por otro lado. Es como un consejo, acompañarnos un poco, porque yo también aprendo un montón, veo cosas muy hermosas acá y es algo mágico la verdad. Todavía, por momentos no me cae la ficha que me están pasando cosas tan lindas.

La Joaqui en el evento de Got Talent Argentina | Mila

- ¿Qué emociona a La Joaqui de un artista?

No lo sé, porque sinceramente no tengo una receta exacta de lo que me emocione, solo sé que hay personas con las que nuestras energías conectaron o se reconocieron. Como si mi corazón supiera que ellos vinieron tristes o contentos o solos. Sé que con algunos artistas tuve una conexión especial, será porque hablamos el mismo idioma o sentimos lo mismo. Eso es lo mágico del arte, conectar con alguien que tal vez en otro momento de tu vida no hubieras conectado.

- Intuimos que vamos a ver una jurado buena en La Joaqui entonces…

Dios te oiga, Te digo que, sobre que ya soy bastante ansiosa, lo trabajo mucho. Gracias a dios cada día lidio mejor con eso, pero pienso un montón en eso, en “ay, mira si fui demasiado yo y no gusta” o "mira si algo que dije ofende a alguien". Siempre uno tiene miedo de que ser como uno es, no esté bien, pero yo fui yo misma y al menos me queda la garantía de saber que quien me quiera me va a querer por quien soy y como soy.

La Joaqui es la máxima referente femenina del RKT a nivel regional, su figura fue clave para popularizar el género junto a otros artistas como Callejero Fino o L-Gante. El pasado mes de mayo los Premios Gardel lo incluyeron por primera vez en una categoría y, además, lo homenajearon con un show en vivo que unió a varios artistas del movimiento, incluyéndola a ella.

Es la primera participación estable en la televisión de La Joaqui | Mila

- ¿Sentís que esta es una oportunidad para darle visibilidad al género?

Totalmente. El RKT ya es un género que artistas de afuera incluso quieren hacer. Este año para el género hemos vivido bastantes situaciones difíciles. El crecer conlleva eso, el ver que las oportunidades de la vida los van llevando a todos por diferentes caminos y a veces es difícil, para algunos más que para otros. Y para mí es muy importante que esto se mantenga vivo. Que esto tan hermoso que hicimos explotar con personas tan hermosas, que algunas ya no están, otras nos cuesta más vernos, por situaciones. Para mí esto es mucho más que un género de música, es una etapa y un proceso de mi vida en el que me animé a ser quien yo quería ser sin miedo al qué dirán y las personas que me acompañaron en animarme a ser yo misma también son personas muy relevantes para mi corazón. Es muy hermoso para mí sentir que eso está ahí, aunque a veces todo tiende a ser un poco más complejo, pero la energía no miente, ¿viste?.

Got Talent Argentina se estrena esta noche a las 21.45 por la pantalla de Telefe, con la conducción de Lizy Tagliani, la presencia de La Joaqui como jurado y un despliegue único de artistas luchando por cumplir el sueño de triunfar y vivir de su arte. También puede verse en stream por YouTube y Twitch cada noche con la conducción de la host digital Lula Miranda.