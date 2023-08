La Joaqui es una de las artistas más reconocidas de la industria musical argentina que supo hacerse su lugar en poco tiempo. Sin embargo, previo a todo su éxito, la artista atravesó una lucha complicada con la drogas, de las cuales pudo salir adelante por el bien de sus hijas. Eva y Shaina, de 4 y 6 años, son su mayor sostén y sus compañeras más fieles.

Quiénes son Shaina y Eva, las tiernas hijas de La Joaqui

Durante sus primeros comienzos en la música, luego de que la cantante pudiera salir de un ambiente de violencia por parte de una expareja con ayuda de Cazzu, otra gran artista argentina, La Joaqui comenzó a ser juzgada por el público por su estilo de vida y por el género musical al que se dedicaba.

Con 28 años de edad, la pelirroja es madre de dos pequeñas niñas que no se separan de su lado y fue gracias a ella que la artista que debutará como jurado en Got Talent, el nuevo reality de Telefe, pudo salir adelante del ambiente de las drogas y el alcohol. Joaquinha tuvo una complicada historia de vida, pero decidió poner un freno para que sus hijas no vivieran lo mismo que ella.

La Joaqui junto a Eva y Shaina

“Se me juzga porque tengo dos hijas de diferentes padres", expresó en una entrevista con La Nación haciendo referencia a todos los prejuicios que los oyentes hacen recaer sobre las artistas mujeres y no miden con la misma vara con la que admiran a los artista hombres en la mayoría de los casos.

“Yo ahora llevo a mis hijas a jugar a la plaza y no quiero que se vinculen con eso. Y no estoy discriminando, pero busco que mis hijas no vivan un mundo de oscuridad, porque no les pertenece", expresó sobre Eva y Shaina, a quien apoda como Cuqui.

La hija de la Joaqui

Las letras de la cantante suelen causar mucha polémica, sobre todo porque una parte de sus oyentes son adolescentes y niñas más pequeñas. Pero la artista de 28 años siempre dejó en claro que no quiere que sus hijas se sientan identificada con sus letras que son para un público mayor en los boliches y, de ser así, “Si una nena de diez años se siente identificada con aquello que yo escribí para el boliche y que habla de ese tipo de experiencias, hay algo que esos padres hicieron mal”.

El regalo de La Joaqui a su hija el día de su cumpleaños

Como toda madre, la pelirroja compartía varias fotos de sus pequeñas a las redes sociales, pero a medida que fue ganando fama decidió borrarlas para no exponerlas a cualquier peligro. Sin embargo, suele compartir algunas fotografías de ellas en donde queda a la vista que tienen un estilo muy similar al de su madre, ya que la tienen como su referente.

Hace unas semanas atrás, Shaina, su hija mayor, cumplió años y se mostró feliz con los "Altos regalos". La Joaqui les enseña a Cuqui y a Eva a ser muy compañeras y priorizar la hermandad antes que todo lo demás. Arriba de los escenarios es una de las artistas más exitosas del momento, pero en su intimidad esta muy dedicada a criarlas con una infancia muy sana a ambas.