La mamá de Matías Defederico contra Cinthia Fernández: quiere la tenencia de sus nietas

Cinthia Fernández y Matías Defederico continúan con su batalla legal y también en los medios, más aún cuando la madre del futbolista comenzó a hacer declaraciones en contra de la modelo.

Analía Frascino, madre del deportista, la acusó de arrebatarle a su hijo la posibilidad de ser buen padre y aseguró que están viviendo "una verdadera pesadilla".

En diálogo con Ulises Jaitt, la mujer dijo: "Siento que a las nenas las tiene secuestradas. Todo es un ‘no’ respecto a ellas... he llegado a pensar que me tengo que poner las pilas y ver si puedo luchar por la tenencia".

"No nos queda otra porque ellas viven encerradas en una casa sin relación con nadie. Me voy a presentar ante un juez para presentar todo lo que expuse en televisión, lo que venimos padeciendo desde el día uno que ella está con él. Nos agotó. Yo quiero que mi hijo viva tranquilo los años que le quedan", cerró Frascino.

Revelan por qué Matías Defederico no ve a sus hijas en medio de su pelea con Cinthia Fernández

Previo a estas declaraciones, y en medio del enfrentamiento que fue llevado a la Justicia, la madre del exfutbolista, Analía Frascino, reveló los motivos por los que Defederico decidió dejar de ver a sus hijas.

“No puede ingresar hasta la puerta de la casa de Cinthia. Solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada”, contó Analía en el programa "A la tarde".

Luego, expresó: “¿Por qué? Porque como ella expuso una causa de violencia que nunca llevó a la Justicia, tenemos miedo de que salga golpeada y que sí le haga una denuncia por violencia de género”.

Por último, la madre del exfutbolsita aseguró que “hasta que no se solucione eso, él no va a ver a las nenas. Mi hijo no es un padre abandónico, es un padre que tiene miedo de ir preso”.