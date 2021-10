La María Campos presenta en vivo "Santo entendimiento", su disco más personal

La María Campos está de regreso. Nunca se fue, pero la pandemia la dejó debajo de los escenarios por un buen tiempo. Tras ese impedimento del contacto con el público, la artista lanzó “Santo entendimiento”, su último trabajo discográfico que comenzó a difundir en las redes sociales y que ahora tendrá la oportunidad de presentar en vivo.

La cita será este jueves 14 en La Trastienda, en un show que agotó sus localidades. “Estoy super contenta de volver a cantar, pasaron dos años y me muero de ganas. Creo que hubo un crecimiento emocional grande y eso se va a ver en el escenario porque ya lo estoy palpitando. Es un poco volver a empezar, pero por suerte cuento con mi público que enseguida agotó este primer show, así que estoy muy feliz de poderme subir a esa calesita que tanto me costó subir”, le dijo a CARAS Digital la cantante.



El show se presentará como el auténtico desenlace que necesitaba “Santo Entendimiento”, el cual fue grabado en Miami, New York y Buenos Aires. Al igual que “Popular”, este álbum se caracteriza por la exploración de distintos géneros, incorporando nuevos sonidos como el rap, la payada y el folklore.

-Sacaste “Santo entendimiento” en pandemia, ¿cómo fue el trabajo en esta situación?

-Fue lindo tener algo para compartir en un marco en donde producir era bastante difícil y tuve la suerte de también poder tener un video que había hecho en Los ángeles. Fue una situación diferente en donde pude mover un poco el material en redes sociales y países de Latinoamérica. Fue divertida la situación, aunque también un poco triste esto de no poder salir a defender los temas en vivo que es lo que más me interesa.

-¿Cómo fue el trabajo de composición?

-Viene siendo desde muy chica el mismo, escribo experiencias personales, relatos, historias y en este caso tuve la oportunidad de tener productores latinos y gabar y trabajar al mismo tiempo estas producciones en Estados Unidos, en New York y Miami, y pude sumar sonidos más latinoamericanos. Fue una mezcla de sonidos y culturas muy interesantes. Pude explorar la forma de cantar un poco más hablada, como de payada.

-¿Cómo llevaste la cuarentena y el saber que iba a tomar tiempo volver a los escenarios?

-La llevé como todo el mundo, con mucha tristeza. Lo más importante fue la salud de mi familia y de la gente que uno quiere. En este contexto la música pasó a otro lugar y fue más un tema de valorizar vínculos. Tuve tiempo para componer, aunque no fueron tiempos agradables para eso, fue todo muy extraño. Reactualicé las cosas más importantes, las prioridades, lo que quería hacer de mi vida y cómo.

La música como forma sanación

La María Campos empezó a escribir y registró sus primeras canciones a los 12 años. A los 16, comenzó a estudiar teatro y debutó en Teatro Off con una actuación que fue aclamada por la prensa especializada. Su carrera empezaba a despegar teniendo un lugar en el circuito under de Buenos Aires donde tocaba asiduamente.

“Siempre me curó cantar, es como un proceso de sanación al espíritu esto de poder decir a través de la música. Siempre fue una experiencia casi religiosa, una terapia, una catarsis necesaria dentro de mi sistema emocional. La música fue un refugio y un gran camino a recorrer”, aseguró Campos sobre lo que la música le hizo sentir desde muy joven.



A los 22 años fue madre algo para lo cual no sabía si estaba preparada. La difícil decisión de postergar, lo que hasta ese momento era el motor de su vida, su carrera, fue difícil pero era lo que sentía correcto. “La música y la maternidad no se juntan mucho a la hora de componer, sí me entra una fuerza protectora y cierta contundencia y responsabilidad. La maternidad lo que hizo fue fortalecerme. No le escribí muchas canciones a mi hija y nunca pienso en hacerlo demasiado. Pero sí me da la fuerza para ser mejor persona, más estable, y con ese ejemplo iluminarla a ella el resto de su vida”, destacó la cantante.

-¿Cuál fue el suceso que sentís que te marcó y te puso en el camino de la música?

-Fue la primera vez que salí a cantar mis canciones y sentí que podía transmitir algo que el otro podía sentir. Fue de muy chica, alrededor de los 13 años. Esa mirada se fue fortaleciendo, eso de que yo podía traspasar el espacio y llegar a otro con mi forma de cantar y de ser, eso me cambió y me dejé de sentir tan sola en la vida. Para mí es una gran oportunidad cada vez que me subo a un escenario o escribo una canción porque estoy más cerca de los demás y de mí. Siempre agradezco todo lo que viví desde la primera vez que me subí a cantar hasta cuando canté con Fito Páez para 25 mil personas, hasta cuando abrí para Creedence a los 20 años en el Luna Park o cuando abrí para Bebe en el Coliseo, cantar para un público que no es tuyo…esas cosas me fueron llevando a una seguridad de que este era mi camino a seguir



-¿Qué pensás del éxito y el reconocimiento, por dónde pasan esas cosas en tu vida?

-Me parecen cosas primitivamente importantes, por lo menos para mí, más que nada el reconocimiento, de empatizar con el otro a través de tu testimonio, sea lo que sea que hagas. En el fondo todos somos espejos de los demás, se refleja tu esfuerzo, tu compromiso, tu pasión. Yo apunto a que ese compartir sea más grande y auténtico.

-¿Cuál fue tu mejor momento profesional?

-Siento que siempre es ahora, por más que dejé de cantar no dejé de vivir. Es ahora.

FOTOS: Nati Petri.