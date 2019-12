¿La Niña Loly será una angelita? La reacción de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández y Mariana "Loly" Antoniale parecen no tener una muy buena relación gracias a Martín Baclini.

Al parecer, el empresario rosarino mantuvo una relación especial con la ex de Jorge Rial en el pasado, detalle que generó mala onda entre ellas.

“Cuando recién comencé a salir con Martín estuve en un desfile y ella siempre me saludaba rebien. De un día para el otro me trató de una manera con la que no me sentí muy cómoda", contó Cinthia en una antigua entrevista para el programa Pampita Online.

Lo cierto es que ahora, Ángel de Brito expresó públicamente que le gustaría que la modelo sea parte de su team en Los ángeles de la mañana en 2020, ciclo del que también participa Cinthia.

"¿Te gustaría a Loly de Angelita?" le preguntó un usuario en Twitter y él disparó: "Mucho". Pero al ver este comentario, Fernández salió al cruce y contestó esa publicación con un emoji polémico.