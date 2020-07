La nueva vida de Francisco Delgado en México: de novio pero en un relación abierta

Alejado de los flashes y de los escándalos, Francisco Delgado, ganador de Gran Hermano 2015 y padre de Elena, la hija que tiene junto a Barby Silenzi, comenzó una nueva vida en México con una joven modelo cordobesa con quien mantiene una relación abierta.

“Está viviendo lejos de la vida mediática. Está en Cozumel y vive con esta chica con quien tiene una relación abierta. Si bien se confiesa enamorado, usan Tinder, buscan amantes y se aconsejan uno a otro a quien darle match”, comentó Rodrigo Lussich en Intrusos.

“Tenemos una relación abierta, súper libre. Es la primera vez que siento que la amo y estoy enamorado, pero totalmente abiertos. Nadie le da explicaciones al otro de lo que hacemos cuando no estamos juntos. Yo no conozco otra forma de amor que no sea a través de la libertad. La fidelidad sexual para mí no es importante, no es un pilar en mi vida, y Valeria también lo siente así. Me encanta que se adora con Elena, hablan siempre, y eso me hace sentir contento”, contó Delgado a principios de año al sitio NewsDigitales.com.