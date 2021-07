El periodista de América, Daniel Ambrosino, está atravesando un preocupante estado en su salud que igual hoy él llevó tranquilidad. Desde hace una semana no asiste al canal y se despertaron las alertas. Fue el jueves pasado cuando Daniel comenzó con algunos malestares y al tomarse la presión arterial pudo constatar que estaba sobre los niveles normales. Es por eso que el hombre de 52 años consultó al médico y ya tiene un tratamiento que comenzó a seguir. En diálogo exclusivo con CARAS Digital contó cómo está ahora.

"Me siento bien ahora, me subió la presión la semana pasada, el jueves y me subió mucho la baja, tenía la baja alta y fui a ver al cardiólogo me medicaron me dieron unos días de reposo y estoy controlado y controlando la situación, también fui a la nutricionista para comer mejor con cosas que no suban la presión. Hay que parar un poco la cabeza y detenerse porque sino el cuerpo pasa factura, así que a descansar y reponerme. Decí que tengo el aparato en casa y me tomé la presión y me di cuenta. Ahora hay que ver si fue un hecho aislado o habrá que tomar medicación por siempre o un tiempo, eso lo veremos justamente en un tiempo", le explicó Daniel a este portal.

La palabra de Daniel Ambrosino tras su alarmante estado de salud.

Los verdaderos motivos de la renuncia de Daniel Ambrosino a Intrusos

Daniel Ambrosino anunció su sorpresiva salida de Intrusos. Con un mensaje en redes sociales, el periodista se despidió del ciclo que conducía Jorge Rial, tras veinte años.

“Quiero que sepan que fueron 20 años de alegrías, otras no tanto. Vivimos amores, separaciones, nacimientos, seres queridos que se fueron de gira, peleas y todo lo que se imaginan”, dijo en sus redes sociales.

“Sólo es un hasta siempre. Porque siempre seré un intruso, como lo dice nuestra canción. Con la pasión y la camiseta puesta. Los quiero”, agregó.