Luego de pelearla y remarla tras haber vivido una crisis a fines del año pasado, Ailén Bechara y Agustín Jiménez lograron reponer su relación pero hoy en "Los Ángeles a la Mañana" Ángel de Brito confirmó que finalmente la modelo y su pareja, padre de su hijo Francisco finalmente terminaron su pareja y están separados definitivamente.

"La que se separó es Ailén Bechara, él ya no estaría viviendo en la casa familiar y han tenido una crisis que no han podido superar, lo lamentamos por Ailén. Esto es definitivo y no habría vuelta atrás por el momento. Una pena. Ambos tienen un hijito que quieren mucho pero la pareja ya no va para más", reveló el conductor.

Se separó Ailén Bechara de Agustín Jiménez, el padre de su hijo.

Ailén Bechara enfrenta fuertes rumores de separación

Ailén Bechara encendió los rumores de separación con un contundente mensaje en redes sociales. La modelo se habría distanciado de Agustín Jiménez tras cuatro años de amor.

Según diferentes versiones, la ex azafata de Guido Kaczka habría dejado la casa que compartían y se mudó a su departamento con Francisco, el hijo que tienen en común. Al parecer, la decisión de la ruptura habría sido de él, pero que no es algo definitivo.

Tal como pudo averiguar "Juariu", la diosa compartió desde sus redes sociales algunas imágenes que dan el indicio de que dejó la casa que compartía con el representante de futbolistas, además de que ya no se siguen en Instagram.

Luego, para echar más leña al fuego, Ailén difundió un contundente mensaje en su Insta Stories. "Lo único que importa", escribió junto a una imagen de su niño y luego siguió: "Y la vida me sigue dando lecciones".

A pesar de estas versiones, CARAS se comunicó con la modelo que, sin dar mayores detalles, negó los rumores. "Es que no me separé", dijo. "Seguimos viviendo juntos", agregó después.