La reacción de Morena Rial tras la confesión de Facundo Ambrosioni

Facundo Ambrosioni pisó el palito y, mediante una transmisión en vivo, confesó que le fue infiel a Morena Rial.

Mediante una conversación con la supuesta tercera en discordia, el joven deportista asumió el engaño. "Te recuerdo lo que pasó en el baño... Yo sé lo que pasó esa noche", le dijo una influencer llamada Antonela Pane. "Contalo porque no me acuerdo, turra", le agrega él.

"¿Vos tomás dos copas de más y no te acordás de lo que hacés? Ese día saliste con tu ex", le dijo ella. "No, no puede ser si estaba con mi ex, un señorito siempre", disparó entre risas.

Lo cierto es que, después de esta confesión, More se llamó a silencio pero compartió un comunicado de su abogado, Alejandro Cipolla, en la que la defiende. "Lamentable hacer quedar a More Rial. Madre de tu hijo. La voy a defender siempre. Ella es muy buena yo no, porque me tengas bloqueado, no significa que no me voy a enterar", disparó el letrado y la cantante lo compartió.

¿Se vendrá el contraataque?