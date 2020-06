Facundo Ambrosioni confesó que le fue infiel a Morena Rial

Facundo Ambrosioni metió la pata y mediante un Instagram Live confirmó que le fue infiel a Morena Rial. A pesar de que la hija de Jorge Rial estaba al tanto de los engaños, el deportista lo hizo expreso en una conversación que mantuvo en la red social.

"Te recuerdo lo que pasó en el baño... Yo sé lo que pasó esa noche", le dijo una seguidora llamada Antonela Pane. "Contalo porque no me acuerdo, turra", le agrega él.

"¿Vos tomás dos copas de más y no te acordás de lo que hacés? Ese día saliste con tu ex", le dijo ella. "No, no puede ser si estaba con mi ex, un señorito siempre", disparó entre risas.

"No hubo after porque el señor estaba casancrem", añadió ella dando a entender que el affaire se detuvo porque Facundo estaba en pareja.