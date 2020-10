La repudiable respuesta de Patricio Giménez a Jorge Rial: Se metió con Romina Pereiro

Todo empezó cuando desde Punta del Este Patricio Giménez criticó al Gobierno por no poder "sacar de la Argentina" a su madre tras asegurar que padece una grave enfermedad. Fue entonces cuando Jorge Rial le dedicó unas palabras mediante su cuenta de Twitter y desde su programa "Intrusos en el Espectáculo" y ahora el hermano de Susana le respondió mediante unos videos en sus historias de Instagram de una forma repudiable y condenable ya que se metió con la esposa del conductor, Romina Pereiro.

“Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera a Susana, habla al país...”, escribió Jorge y luego al aire dijo: “Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. El nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de’, opina sobre la Argentina”.

La respuesta no se hizo esperar y con un filtro del el Guasón, Patricio comenzó a pura risa y después prácticamente se fue de mambo y atacó al conductor al referirse a su esposa, la prestigiosa nutricionista: “Hola, yo otra vez. ¿Molesto? Che, Jorge Rial, no seas bol… El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un cara..., no puedo ponerme a laburar ahora”, comenzó el clip que tiene seis partes...

“¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mier... de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?”.

“Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir ¿a ver a quién se gar... la mujer de Rial? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cog... y a quién no se cog...”.

“¿Qué horror de trabajo, no? Es mejor ser vago te diría. Pero, bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a trabajar”, cerró su mensaje para Rial.

,Mirá el repudiable video...