A los 38 años, murió el príncipe Azim, hijo del polémico sultán de Brunéi

A los 38 años murió el príncipe Haji ‘Abdul’ Azim, sexto hijo del sultán Hassanal Bolkiah y Mariam Aziz, segunda esposa del monarca de Brunéi. El hombre se encontraba batallado con un cáncer de hígado hace algunos años.

Fuentes cercanas confirman que su alteza real falleció el 24 de octubre alrededor de las 10 de la mañana, cuando el cáncer con el que llevaba años batallando le ganó por fin la partida. Pero aún se espera un parte oficial de la casa real.

Según los medios más importantes del mundo, el príncipe ya fue enterrado en el mausoleo real de Bandar Seri Begawan, donde reposan varios sultanes y los miembros de la Familia Real. Además. Además se decretaron siete días de luto en el que todas las banderas del país deberán ondear a media asta y quedan suspendidos los eventos de entretenimiento o celebraciones.

El príncipe Azim tenía once hermanos y era el cuarto en la línea de sucesoria de este sultanato asiático regido desde hace 53 años por Hassanal Bolkiah que, a los 74 años es el monarca que más tiempo lleva en el trono por detrás de Isabel II de Inglaterra.

Azim era famoso por mostrarse contrario a la línea religiosa, política e ideológica de su padre. También solía compartir con momentos y amistades con reconocidos íconos de la comunidad LGBTI y pro activistas transgénero, como Caitlyn Jenner y la esquiadora Gus Kenworthy, que es abiertamente gay.

Se trataba de uno de los príncipes de Brunéi más conocidos y considerado una celebridad. Azim se formó en Reino Unido en Leighton Park School y en Oxford Brookes University. Aunque comenzó su formación militar, no llegó a finalizarla ya que sus intereses iban por otros derroteros. El cine era una de sus grandes pasiones y llegó a producir en 2014 la película You are not you, que narra la lucha de una mujer contra la enfermedad de Lou Gehrig, y Dark Place, un filme de misterio protagonizado por Charlize Theron.

Azim era un miembro muy conocido del jet set internacional. Aparecía en fiestas por toda Europa y Estados Unidos junto a famosas celebridades como Scarlet Johanson, Janet Jackson, Mischa Barton, entre muchas otras.

También organizaba fiestas privadas a las que asistían sus amigos famosos, como su memorable fiesta de cumpleaños de 25 años, en los que contó con la presencia de Michel Jackson, Pamela Anderson, Joan Collins, y Mariah Carey.