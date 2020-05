Las polémicas declaraciones de Malena Pichot sobre el Coronavirus

Malena Pichot no se guardó nada y en su programa de radio "Furia Bebé" por Futurock cuestionó la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus e hizo polémicas declaraciones en cuanto a cómo se trata el COVID-19 y las bacterias. “Hay una puesta en escena. Lavándonos las manos sin parar, usando guantes, barbijo, y después sube el perro a la cama. ¿Qué están diciendo? Para mí, creer que podemos ganarle a las bacterias, me parece una estupidez. No le vas a ganar a las bacterias. Es una locura pensar eso”, dijo al aire, cuando en realidad contra lo que se está combatiendo es un virus y no una bacteria.

“A mí me parece, a esta altura del año, me hubiese enfermado de gripe normal por lo menos tres veces. Y que no haya pasado me preocupa, porque también esas gripes son las que hacen más fuerte el sistema”. Fue entonces cuando una compañera del ciclo le recordó: “No te morís de una gripe” y "Male" le contestó con todo y sin filtro

“Disculpen, pero los que se mueren de Coronavirus son gente que está mal, enferma, grande. Obvio que es un bajón y que es re triste, pero no se muere todo el mundo. También alguien lo tiene que decir: no se está muriendo todo el mundo de Coronavirus”, remarcó la también actriz.

Polémico es poco...