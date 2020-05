Sabrina Garciarena y los primeros días con Mía: “La gorda es muy tranquila y la tengo todo el día a upa”

Tenía fecha de parto para el 5 de mayo y así fue. Después de un embarazo sereno, en el que pudo descansar más que en los anteriores, Sabrina Garciarena trajo al mundo a Mía, su tercera hija con Germán Paoloski. La actriz, mamá de León (6) y Beltrán (2), dio a luz en plena pandemia con la tranquilidad de tener a su obstetra de siempre y cumplir con todos los recaudos sanitarios que requiere el coronavirus.

“Salió todo bien por suerte, fue todo con Martín Attie, el obstetra de mis tres partos. Y como el primero ya fue cesárea, decidimos que siempre fuera así. A nivel médico y clínico todo salió perfecto. En general, a mí todo el tema de las operaciones me da bastante miedo, no es que digo ¨me recupero rápido¨. Así sucedió tanto con León como con Beltrán, y ahora sé que me esperan varias semanas de estar dolorida y en recuperación. Pero por suerte cada vez me siento mejor”, le contó Sabrina a CARAS Digital.

Sobre ser mamá en plena pandemia del Covid-19, dijo: “El sanatorio donde tuve a Mía, el Otamendi, no te obliga pero te ofrece hacerte el test de coronavirus un día antes. Así que fuimos con Germán a hacerlo y después lo que sucede es que en la habitación no puede estar más de una persona con vos. Así que estuvimos los dos solos, aunque Germán también se iba a ver a los chicos. Siempre que ingresaban los médicos a la habitación lo hacían con máscaras y con todos los cuidados necesarios. Fue diferente, pero me sentí muy cuidada y protegida.”

El regreso al hogar, cuenta la actriz, fue muy emotivo. “Después de tres días nos volvimos a casa y le presentamos a Mía a sus hermanitos, que estaban súper emocionados. Tanto por por la bebé pero también por mí, porque me extrañaron un montón. Están muy acostumbrados a estar conmigo y estaban emocionados. Con la bebé están muy bien y tranquilos. Me dan mis momentos para estar con Mía y por suerte todo se va acomodando. Como me voy sintiendo mejor, me reincorporé con León, que al estar en primer grado tiene mucha tarea. Así que estoy con la beba a upa todo el día, porque parece que quiere estar así las 24 horas”, se sincera Garciarena.

-¿Cómo asimilan los hermanitos la presencia de Mía?

- Beltru, que el viernes cumple tres años, la saluda y la besa. Y si bien León no está tan pendiente, es el más expresivo, y cuando la mira le dice a Mía que la ama. Así que por ahora el tema celos viene sin sobresaltos.

-¿A cuál de los padres creen que se parece la bebé?

-No nos damos cuenta aún a quien se parece. Es tan chiquita, no tiene ni dos semanas. Por momentos creo que sacó el pelo de Germán, pero a la vez tiene los ojitos claros y la nariz…tampoco desciframos de cuál de los dos es. Es muy tranquila y buenita, quiere upa todo el tiempo y así la tengo todo el día.

-Y ustedes como padres, ¿cómo llevan éstos días de adaptación?

-Estamos felices. Y por suerte la gorda duerme un montón, así que en estos primeros días de recuperación y adaptación en casa, todo resulta bastante sabio por la forma en que se va acomodando. El hecho de la cuarentena me viene bien porque no tengo que salir a llevar a los chicos a sus actividades. Eso está bueno porque no me separo de la bebé ni un minuto, y los chicos no entran en contacto con virus, algo que pasa cuando van al colegio. Así que estoy tranquila porque estamos todos en casa y los disfruto un montón.