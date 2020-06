Las primeras fotos de Abril, la hija de "el Polaco" y Barby Silenzi

El nacimiento de un hijo puede contra todo: contra la cuarentena, el aislamiento, el Coronavirus. Traer un bebé al mundo es de los actos más maravillosos que a una pareja le puede ocurrir. Ayer, luego de 9 meses de espera, "el Polaco" y Barby Silenzi presentaron a Abril quien nació plena de salud y fue presentada en Instagram por el cantante con una hermosa foto.

"Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás .. en un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas ... hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría.. compañera , amiga , novia ... mi amor @barby_silenzi te amo me haces muy feliz .. se las presentamos ella es #ABRIL", escribió feliz el papá junto a la primera placa junto a la niña y su mujer.

Hoy, el músico no sólo armó un álbum en sus redes sociales con los nacimientos de sus tres hijas, Sol en 2007, Alma en 2013 y por supuesto Abril de quien subió nuevas fotos que enternecieron a sus fans. Mirá la galería de imágenes y descubrí a la tierna Abril.

El álbum del "Polaco"...