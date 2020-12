Las vacaciones de Guido Zaffora y su novio en Playa del Carmen

A comienzo de octubre, Guido Zaffora sorprendió a sus más de 123 mil seguidores al presentar a su novio, un productor teatral llamado, Matías Baraviera. Hoy, aunque igual resguarda mucho su intimidad con su pareja, se animó a mostrarse sonriente con él en las hermosas aguas de Playa del Carmen a donde viajó también con su familia, para pasar Año Nuevo.

En la imagen ambos lucen sonrientes, bronceados y con chalecos salvavidas por lo que seguramente iban a hacer algún tour, mar adentro y en soledad. ¿Cómo se termina este 2020? De aventura en aventura en el mar, estando en familia, metiendo siesta, libros en la playa y comiendo muchos helados y papas fritas con cheddar. Es la que va, por lo menos para mi. Acá estoy con el mejor. Lo dimos todo MRB. Che, los leo... Cómo terminan su año?", escribió el periodista.

Cuando fue el momento de presentar a su pareja, Guido lo hizo de esta forma, en diálogo exclusivo con CARAS Digital: "Hace 4 meses que estamos juntos pero nos conocemos hace mucho tiempo. Mucho no quiero decir porque mi pareja ya corre peligro, el tiene un perfil muy bajo y lo tomó por sorpresa esto. Decidí hacerlo porque me pareció lindo, no fue pensando, fue natural".

Ahora 4 meses después, Matías ya es un miembro más de la familia y Guido volvió a abrir su corazón y su intimidad en las redes sociales. Miralos qué felices están...