Laura Novoa le respondió a Ángel de Brito: "No me siento la favorita del jurado"

Laura Novoa dio mucho que hablar tras su última participación en el Cantando 2020. Desde LAM aseguraron que "es la favorita del jurado" por lo que la actriz, salió a defenderse e hizo un contundente descargo en el que manifestó que no siente que existan favoritismos ni privilegios.



En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, la participante sentó postura sobre lo ocurrido y además, se refirió a su respuesta a Oscar Mediavilla que tanta polémica generó.

“Me parece que estuve bien con lo que le dije a Oscar. Fue muy encontrado. Hay gente que me dijo que bueno lo que dijiste y otra gente que no. Yo siempre he trabajado para que los artistas seamos los más humanos posibles. Esa cosa que al artista le pasa otra cosa que a la gente común siempre he peleado. Me pareció importante decir que estoy contenta haciéndolo pero estoy ahí por el laburo. En este momento tenemos que reconstruirnos, hay mucha gente haciendo barbijo y buscándole la vuelta a esta situación pandemica”, sostuvo la artista.

En ese sentido, Laura agregó “Yo no lo sentí agresivo de parte de Oscar. Siento una empatía por él. Yo vivo en un frasco igual. Yo trato de ver todo lo positivo. En general no veo los programas de la tarde. Desde la base que lo dijo él no lo tomé para nada mal. Me pareció que estaba bueno el pie que me dio para poder plantarme y contar esto. Hay muchas mujeres que se pueden sentir identificadas”.



Consultada por las críticas de Ángel de Brito y las panelistas de LAM, Novoa fue contundente: “Ángel es bravisimo. A veces lo vivo bien y a veces mal el tema críticas. Estoy tratando de aprender el código. Yo soy una laburanta en todo y me gusta aprender. Ahi viene una cosa muy bella que me dijo Nacha la primera vez cuando yo entré, después me mató durante las otras porque no soy la preferida del jurado. Estuve en todas las rondas y ya fui al teléfono. Siempre tengo puntaje bajo, lo tomo con alegría pero no es que me regalan mucho los puntos. Esto no es la voz y que vamos a salir a hacer el disco, hay muchos que están aprendiendo a cantar igual que yo”.

Laura Novoa y la teoría de los sobres

En un momento de la entrevista, el periodista quiso saber si laura prefería a Pepe Cibrián o a Oscar Mediavilla. Ella fue muy clara: “Vos me querés meter en un problema. Nunca voy a linkiar para el mal o a cortar el mambo a alguien. Pepe me encanta. Lo adoro y me encantaba que esté ahí. Era un poco como yo. Parecíamos dos extraterrestres. Yo estaba seguro de que me iba cuando fui al teléfono”.

Sobre la teoría de los sobornos en el jurado, Novoa dijo: “Me parece que es una locura que se diga que el jurado recibe sobres. No estamos en el Congreso de la Nación. ¿Pero el Cantando 2020, un sobre?. No creo. Ellos lo dijeron riéndose. Yo no me enteré“.

“No me siento la favorita del jurado, si fui al teléfono hace dos semanas. Fui a la sentencia y volví a cantar, cambié todo el look pero igual me mandaron al teléfono. Me dicen cosas lindas porque yo también les digo cosas lindas, quizás esta semana me quieran un poco más porque ven el esfuerzo o el progreso o vaya a saber“, finalizó Laura.