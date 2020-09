Lejos de Jimena Barón: Daniel Osvaldo se hizo un nuevo cambio de look

Daniel Osvaldo compartió con sus seguidores un nuevo cambio de look. En medio de las especulaciones sobre su vínculo con Jimena Barón, el futbolista acostumbra a compartir con su seguidores parte de su vida cotidiana y, esta vez, mostró su transformación.

"Después de ver el video que publiqué ayer, me di cuenta que esas lanas no iban más. Y me pegué alto corte", contó en Insta Stories a la vez que mostró cómo quedó su cabello.

El deportista vive en una gran casona de Banfield donde, meses atrás, también se instaló "La Cobra". Lo que parecía ser una reconciliación definitiva terminó de la más abrupta manera. Sin dar precisiones de lo que sucedió entre ellos, la ex pareja dejó de compartir imágenes en sus redes sociales.

Tiempo después, se vinculó a Jimena con Mauro Caiazza, su ex novio, y aparecieron algunas imágenes juntos. Tras estos rumores, Dani Stone compartió un sugerente mensaje. “Para escribir de amor, tienes que estar enamorado o con el corazón roto... No sé cuál de las dos es peor”, disparó.

¿Será para ella?