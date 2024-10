En una entrevista exclusiva para +Caras, Lizy Tagliani, la actriz protagonista de la obra “Sí, quiero”, compartió algunos detalles sobre lo que la enamoró de su esposo, Sebastián Nebot, y cómo surgió la chispa entre ambos.

Aunque Sebastián es 16 años menor que ella, la actriz admite que esto nunca fue un obstáculo para su relación. “Siempre me gustaron los de 35. Tengo un ojo clínico, me gustan bien hombres”, bromeó Lizy en el living de Héctor Maugeri.

El inicio de su relación fue algo peculiar. Según relata la madre de Tati, Sebastián fue quien dio el primer paso. “Él me pidió un beso y le dije que no. Tenía veintipico en ese momento”, recuerda con una sonrisa. Sin embargo, el destino los unió nuevamente en un evento: "Después nos reencontramos en la vendimia. Ahí me enamoré profundamente de la persona”.

Lizy Tagliani en +Caras.

La conductora de La Peña de Morfi también destacó que, si bien no es una persona absorbente en la relación, le gusta ver a su pareja activo y comprometido. “No soy absorbente, pero quiero que haga cosas”, comentó, revelando un equilibrio que ha fortalecido su vínculo.

A pesar de la diferencia de edad, Lizy Tagliani asegura que el tiempo no es un tema de preocupación en su matrimonio. “Ahora cumple 38 y dice que lo voy a descartar”, ríe, reafirmando el humor y complicidad que los une.

Quién es Sebastián Nebot

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot viven un momento pleno tras convertirse en padres de Tati, su hijo adoptivo. Su historia de amor comenzó en 2016 cuando ella viajó a Mendoza desde donde es oriundo el joven y se conocieron en un boliche. Se reencontraron en el año 2019 cuando la conductora terminó su relación anterior con Leo Alturria y Nebot se acercó definitivamente.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Antes de conocer a Lizy Tagliani, el joven mendocino fue modelo y en los últimos años comenzó su militancia política en el Frente de Todos. Durante el año 2021, estuvo como precandidato a concejal de Guaymallén, pero no resultó electo.

MDP