Los escándalos de la farándula que nos dejó el 2021

El Wandagate es sin dudas el escándalo más sonado del 2021. Tiene todos los condimentos: mujeres mediáticas (Wanda Nara y la China Suárez) infidelidad y un hombre que tardó en admitir las culpas que aún siguen pesando sobre su cabeza.

Sin embargo, nuestra farándula tuvo varios escándalos de los que no pudo escapar. En esta nota hacemos un repaso por los momentos mediáticos más recordados de este año.

Horacio Cabak y las infidelidades a su esposa

Uno de los temas que estuvieron ocupando el minuto a minuto del mundo del espectáculo fue la polémica desatada en el entorno de Horacio Cabak cuando su esposa, Verónica Soldato, envió un mensaje a Ángel de Brito asegurando que el modelo y conductor le había sido infiel.

El hecho ocurrió en abril pasado y por semanas se fueron conociendo nuevos detalles sobre la intimidad de Cabak, quien luego recurrió a la Justicia para evitar que se siga hablando de su vida privada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y de pasar a ser uno de los galanes televisivos del momento, Horacio recibió infinidad de burlas en las redes sociales que básicamente lo trataron de hipócrita.



El peor año de Jorge Rial

Sin dudas el 2021 ha sido un año difícil para muchos por los daños que aún sigue generando la pandemia. En el aspecto laboral, Jorge Rial se vio absolutamente dañado. A una baja en su imagen pública tras pasar varios meses batallando con su hija Morena Rial en el plano mediático, el conductor de Intrusos sufrió varios problemas que incluso afectaron su salud.

Con la idea de que necesitaba un cambio, Rial apostó por cerrar un ciclo con Intrusos y arrancar de cero con “TV Nostra” que fue un fracaso rotundo para América TV y en lo personal para el chimentero, quien no vio más salida que levantar el programa, sin antes advertir aparte de su panel, ganando así la bronca de Marina Calabró.



Marengo ventila su relación

No se sabe si por show o por impulsiva, pero Rocío Marengo armó un verdadero escándalo en la pista de “La Academia” cuando hablando con Marcelo Tinelli le lanzó una queja pública a su pareja, Eduardo Fort. En particular, la mediática manifestó estar cansada de que su relación no presente avances y que fuera ella la que siempre cedía en el vínculo.

“Estoy hace ocho años en pareja y estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”, fueron las palabras de Marengo al aire en ShowMatch.

“Estoy harta, re podrida. Ocho años que estoy al lado de él bancando a la ex que me salió a put... por todos lados y tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme”, cerró en su fía de furia.