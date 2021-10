Apareció la mujer de Horacio Cabak y se metió en la polémica de Wanda Nara y la China Suárez

Verónica Soldato, esposa de Horacio Cabak, apareció después del escándalo con su marido y se metió en la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

La mujer dio un consejo a la rubia, mientras se desató una verdadera guerra con la China Suárez. "La que me escribió fue Verónica Soldato, la ex de Horacio Cabak. Ella me dice ‘Hola Ángel’ y, enseguida, me aclara ‘yo nunca te desmentí'. Con el único periodista que hablé fue con vos’”, contó Ángel de Brito en LAM.

Luego, el conductor aseguró que la esposa de Horacio Cabak sentó posición sobre el conflicto y dio su parecer. "Ella sigue el mensaje y dice ‘Claro que estoy al tanto de todo lo que está pasando. Banco a Wanda. Ojalá que lo perdone’”, disparó.

La decisión de Horacio Cabak y Verónica Soldato después de la crisis

Horacio Cabak y Verónica Soldato protagonizaron un escándalo mediático hace algunos meses que también involucró a la infidelidad.

Pero después de que la mujer revelara los sistemáticos engaños del conductor, decidieron dar vuelta la página y dar un paso en su pareja.

"Con mi mujer está todo resuelto. Para tranquilizar a todo el mundo... Vivo en mi casa hace mucho tiempo, con mi mujer y con mis hijos. Quédense tranquilos. Está todo bien", contó Cabak tiempo atrás en La noche de Mirtha Legrand.

Luego, se confirmó que Horacio había decidido casarse con Verónica, después de 20 años de convivencia. “Quien se casa con su mujer, hace rato que están, es Horacio Cabak. Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato” confirmó el conductor de LAM.