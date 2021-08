El gesto de Silvina Escudero que generó rumores de pelea con su hermana

Un gesto en redes sociales puede revelar una verdadera polémica familiar y fue Juariu quien mostró las pruebas de una interna entre Silvina Escudero y su hermana Vanina Escudero.

Según descubrió la panelista de Bendita, las bailarinas dejaron de seguirse en Instagram, detalle que actualmente significa una verdadera distancia.

Al parecer, fue la decisión de Vanina de mudarse a Uruguay junto a su marido, Álvaro Navia y sus dos sobrinos. Sobre esta decisión, Silvina Escudero hizo referencia días atrás en el programa de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale.

Vanina Escudero y Álvaro Navia se mudaron a Uruguay en plena pandemia.

“Vanina cuando me dijo que se iba a Uruguay ‘acá nomás, pasando el charco’. ¡Anda a c..., Vanina!”, contó la panelista de Los Mammones y siguió: “No, no es lo mejor. Es una cagada. Yo pensé que era lo mejor para mi hermana pero que se vaya a la m...”.

Los motivos por los que Silvina Escudero dejó de seguir en Instagram a su hermana.

AM