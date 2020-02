La fuerte acusación de Lourdes Sánchez contra Jimena Barón

Jimena Barón está en el ojo de la tormenta y, tras la promoción de su nueva canción, varias figuras salieron a "matarla". Pero fue en Los ángeles de la mañana donde Lourdes Sánchez no tuvo piedad con la cantante e hizo una fuerte acusación en su contra.

La mujer de Chato Prada aseguró que la artista "no la representa" y la acusó de meterse con una problemática grave como la trata de personas para promocionarse. "Usa sus redes para promocionarse y hacer marketing con algo terrible. ¿Por qué no las usa para pedir perdón? Me parece soberbia. Tendría que dar la cara", dijo la bailarina.

"Tiene una adicción a ser Trending Topic. Para mí es una persona falsa y no le creo nada de lo que ella te vende. Soy muy intuitiva. Necesito pruebas que no tengo pero he visto cosas... ¿quién me va a creer si cuento lo que vieron mis ojos?" disparó en su descargo.

"Veo que comparte cosas en sus redes que se contradice por completo con lo que hace. La gente falsa, no me va. Se hace la copada pero no lo es", agregó.