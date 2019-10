Luciana Salazar fulminó a Martín Redrado, su ex pareja

Tras la gran polémica que se generó luego de que trascendieran imágenes de Martín Redrado visitando a Luciana Salazar (39) y su hija Matilda, varios especularon con que el verdadero padre biológico de la niña era el propio economista, algo que le descartó a CARAS, en diálogo telefónico.

Pero el tema no quedó ahí y la conductora y modelo le concedió una nota a "Intrusos en el Espectáculo", habló de todo y dejó una lapidaria frase para su ex pareja. Primero se refirió a la política: "Me sentí muy golpeada por este gobierno. No sólo yo sino muchos argentinos. En las redes me han dicho cosas terribles.Nadie del gobierno entrante me llamo. Del gobierno que está ahora me ofrecieron hacer un spot publicitario, pero yo no opero para nadie y justamente concuerdo con lo que me pedían", dijo y luego abordó el tema Redrado.

"Hablé con Redrado sobre las fotos y no puedo creer que él no haya dicho la verdad, no puedo no confiar en lo que dijo... "Es innegable que hablé con Martín por el tema de las fotos", admitió y luego confesó: "Nunca podría ser amiga de mi ex pareja. No somos amigos". Entonces Rial le preguntó ¿si no es amigo, para que te va a visitar? y ella respondió: "Son cosas íntimas y no me corresponde hablar de ellas. Después lo que digan de mi ya me tiene curada de espanto, no está bueno lo que dicen, pero bueno, yo me la banco. Siempre que pueda me voy a defender", cerró.

¿Cómo seguirá esta historia?