Maru Botana reveló cómo es en la intimidad sexual

Hace tan sólo unos días, Maru Botana (50) reveló en que gastaba su dinero y sus comentarios recorrieron los sitios de espectáculos. Contó que no se compra nada de ropa pero que si usa la plata para viajar con su familia, su esposo, Bernardo Solá y sus siete hijos. Ahora en diálogo con "Modo Sábado", el ciclo conducido por Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek, por Nacional AM 870 habló sobre su sexualidad y dejó sin palabras a sus seguidores.

"Soy picante, paso de 0 a 100 en nada, tengo un costado sexy y salvaje", dijo sin tapujos y siguió: "Un día me dijeron que tenía que tener un programa un poco más sexy, más otra onda. Pero no da, estuve muy embarazada... Pero la verdad que es divertido, no podés tener un matrimonio siempre igual", aseguró.

Además contó que la desetoriza: "Un pibe con medias en la previa me la baja", cerró. Recordemos que cuando la cocinera visitó el programa de Andy Kusnetzoff había revelado que tuvo sexo con su marido arriba de un caballo.

¿La tenías a Maru?