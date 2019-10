Martín Baclini enfrenta una enorme deuda millonaria en Rosario

Martin Baclini contó que atraviesa una crisis económica, además de la amorosa que tiene con Cinthia Fernández.

Martin reveló hace algunos días que le vino una factura de luz con un monto muy alto. Un millón de pesos debió pagar y justificó diciendo que en Rosario ese servicio es muy caro: ‘"Es muy cara la luz en Rosario, la gente allí se queja mucho, va aumentando y cuando llega un momento que se hizo esa cifra, para uno es mucho, tal vez para una empresa no’. No me siento con la capacidad de expandirme, creo que si lo agrando me fundo, tengo 198 empleados’.

A esta enorme crisis ecónomica se le suma las peleas medíaticas con su actual pareja y su mejor amiga Luciana Salazar, que amenaza con destruir a la bailarina con un juicio.