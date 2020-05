Conocé a Luka, el hijo modelo y futbolista de Hernán Drago

Se define como extrovertido y disciplinado en todo lo que hace. Con 17 años, Luka, el hijo de Hernán Drago (44) y Bárbara Cudich (46) entrena religiosamente todos los días en su casa en Nordelta, donde la familia pasa la cuarentena. “Como sano y entreno diariamente una hora y media a través de una rutina que nos pasa nuestro preparador técnico. En marzo de 2019, fui fichado como arquero de Vélez Sarsfield y hoy juego en la Sexta División. Me siento muy cómodo en Vélez, es un semillero de jugadores y nos cuidan mucho. El ámbito del fútbol es muy competitivo y es el mejor club que me podría haber tocado para mi carrera. Es gente muy humana. Todos somos compañeros y trabajamos en equipo”, cuenta quien tiene como ídolo a Manuel Neuer, el arquero del Bayer Múnich y de la Selección Alemana. “Mido 1.89 metros… ¡ya pasé prácticamente en altura a mi papá! Ja ja ja…

Físicamente me dicen que soy parecido a él pero yo me veo una mezcla de mis dos padres”, agrega el hermano de Lola (14), con quien le encanta cocinar y preparar cada vez que pueden las comidas del hogar. “El mejor consejo que me dio mi papá es que sea siempre persistente y trabaje duro. Me dice que tengo que vislumbrar mi objetivo y enfocarme ya que el esfuerzo da sus frutos. Mis papás lograron todo en la vida con sacrificio, por eso, yo escucho mucho sus palabras”, asegura Luka. Y concluye: “Me gusta el modelaje pero mi sueño es jugar en Primera División.

Si bien la paso bien modelando, mi pasión es atajar, lo hago desde muy chico y, por eso, es lo que más fácil me sale, lo llevo adentro. Mi familia siempre me apoya y va a verme en los partidos. Mi papá es muy observador y me da sus opiniones, pero principalmente me incentiva a hacer y disfrutar de todo lo que me haga feliz”.