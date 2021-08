Magalí Mora reveló el particular nombre que eligió para su hija y la criticaron en redes

Magalí Mora decidió hacer pública su dramática historia en El club de las divorciadas. La modelo reapareció en los medios para contar que estaba embarazada por primera vez pero el padre de su bebé no quería hacerse cargo de su niña.

Días atrás, la ex de Leo Fariña compartió un escrache para su ex pareja, quien no cumple con las cuotas alimentarias provisorias para la niña en camino. Esta vez, decidió revelar la identidad del joven que se llama Agustín Cobas.

"Después de miles de mensajes en los que me preguntaban por qué tapaba el nombre, me di cuenta de que no tengo que proteger a alguien que no se lo merece", escribió Magalí Mora en una serie de fuertes historias de Instagram en las que relató su calvario.

Luego, para bajar el tono, Magalí Mora reveló el nombre que le pondrá a la niña que está por nacer cuando compartió imágenes de su baby shower. " Baby shower de Jacobella gracias a todos mi seres queridos por compartir este momento", expesó la morocha pero recibió innumerables críticas.

"Es feo" "Què nombre más feo", expresaron sus seguidores aunque Magalí salió al cruce. "Ahora se lo voy a cambiar porque a una X (alguien que no conoce) no le gusta. Dios... ¡Me voy a poner a buscar ya un nombre!", disparó.

Magalí Mora fue una de las primera historias conmovedoras que Laurita Fernández presentó en su ciclo El club de las divorciadas.

Además de detalles desgarradores sobre el comportamiento del papá de su hija, Mora también lo escrachó en redes con fotos.

"Ahí tienen al monstruo, por si alguna mujer alguna vez se lo cruza: Agustin Cobas. Cuidado, después no se hace cargo de los hijos. Es la persona que me maltrató, humilló, violentó y me extorsionó para que abortara", expresó hace algunas semanas.

Además, la modelo le reclamó de forma contundente las cuotas provisorias del niño por nacer que hace cuatro meses no paga. "Mi posteo es porque no se dignó ni siquiera a ir al juzgado... que pague la cuota alimentaria de su hija", reclamó haciendo referencia al derecho que contempla el Código Civil y Comercial para los hijos en gestación. En concreto, el artículo 665, contempla que el padre debe aportar una suma de dinero para cubrir los gastos y necesidades básicas para llevar adelante el embarazo de la mejor manera.

