Magalí Mora furiosa con el padre del bebé que espera: "Ahí tienen al monstruo por si alguna vez alguna mujer se lo cruza"

Magalí Mora se cansó de los desplantes de su ex y padre del bebé que lleva en su vientre, y lo “escrachó” en redes.

Con siete meses de embarazo y sin noticias de las cuotas provisorias del niño por nacer que debe otorgarle el padre del bebé en gestación, la modelo tomó Instagram y compartió, por primera vez, la cara y el nombre del hombre del que creyó estar enamorada y que hizo de su vida un verdadero infierno.

"Después de miles de mensajes en los que me preguntaban por qué tapaba el nombre, me di cuenta de que no tengo que proteger a alguien que no se lo merece", comenzó escribiendo Magalí Mora en una serie de fuertes historias de Instagram en las que relató su calvario.

Magalí Mora dio a conocer la cara y el nombre del padre del bebé que espera.

"Ahí tienen al monstruo, por si alguna mujer alguna vez se lo cruza: Agustin Cobas. Cuidado, después no se hace cargo de los hijos. Es la persona que me maltrató, humilló, violentó y me extorsionó para que abortara", reveló junto a una imagen en la que se la ve en un viaje de a dos con quien fuera su pareja.

Además, la modelo le reclamó de forma contundente las cuotas provisorias del niño por nacer que hace cuatro meses no paga. "Mi posteo es porque no se dignó ni siquiera a ir al juzgado... que pague la cuota alimentaria de su hija", reclamó haciendo referencia al derecho que contempla el Código Civil y Comercial para los hijos en gestación. En concreto, el artículo 665, contempla que el padre debe aportar una suma de dinero para cubrir los gastos y necesidades básicas para llevar adelante el embarazo de la mejor manera.

La historia de Magalí Mora que conmovió en El club de las divorciadas

Magalí Mora fue una de las primeras figuras que apareció en El club de las divorciadas para contar su historia. La modelo y vedette, vinculada a Leonardo Fariña, contó su desgarradora historia cuando su pareja la abandonó por estar embarazada.

"Estuve dos años en pareja. Era muy celoso y no quería que sea Magalí Mora. Me limitaba las fotos que quería subir a las redes", comenzó su Maga y siguió: "Sufrí violencia, me ahorcó dos veces. Estando borracho o no sé qué", dijo sobre su pareja que, según su relato, pertenece a una familia adinerada.

Luego, reveló qué hizo él cuando se enteró que estaba esperando un hijo. "El padre empezó a manipularme y me dijo que si abortaba me iba a poner en el mejor lugar y me compraba una casa o un departamento. Al ver mi decisión tan firme comenzaron las humillaciones. Ellos querían para su hijo una mujer sumisa y yo no soy así", confesó.