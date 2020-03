Magalí Tajes y Flor Jazmín Peña, ¿distanciadas?: la primer pelea en cuarentena

Flor Jazmín Peña y Magalí Tajes mantuvieron su primer pelea en plena cuarentena. La influencer y la ex campeona del Bailando compartieron cómo fue esta primera discusión en la convivencia.

“Ayer tuvimos la primera discusión en cuarentena”, dijo Flor y Maga siguió. “Fue terrible, duró hasta la tres de la mañana. No todo es color de rosa como se ve en Instagram. Acá también se discute durante la cuarentena. En el fondo, la discusión fue muy graciosa porque yo me quedé con hambre por la increíble sopa de calabaza”, disparó.

Al parecer, la pelea empezó por la comida es que, según Tajes, Peña le prometió agregar a la sopa de calabaza unos fideos pero eso nunca sucedió.

“Me puse de mal humor porque esto; es algo que Flor viene haciendo seguido. Sé que no es grave, pero prefiero que no me prometan las cosas y no me ilusiono. Me quedé con hambre y se armó el tole tole”, dijo Tajes.

“Lavé todos los platos y me fui a la habitación y me puse a llorar. A la una de la mañana le pedí que apagara la luz del velador porque no estaba leyendo su libro y me dijo que no la iba a apagar. Así hasta las tres de la mañana. Yo le pedí perdón si se sintió ofendida, pero le dije que me había quedado con hambre”, concluyó.

¡Mirá el divertido video!